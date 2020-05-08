СКА обменял Якупова в «Витязь» на двух молодых хоккеистов

Нападающий Наиль Якупов продолжит свою карьеру в подмосковном «Витязе».

26-летний экс-форвард СКА был обменян на нападающего Павла Колтыгина, а также на спортивные права на хоккеиста клуба НХЛ «Филадельфии Флайерз» Германа Рубцова.

В минувшем сезоне Якупов сыграл в 46 матчах регулярного первенства КХЛ и набрал 20 (10+10) очков.

Якупов является воспитанником нижнекамского хоккея. В 2012 году он был выбран под общим первым номером драфта НХЛ командой «Эдмонтон Ойлерз». В КХЛ за СКА Якупов выступает с 2018 года.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Якупова является казанский «Ак Барс».