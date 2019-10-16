Правительство РФ хочет отменить «банковский роуминг»
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене взимания комиссии за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Часто банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации. Такие переводы обходятся гражданам дороже, чем внутрирегиональные платежи.
Нововведения должны устранить межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг и способствовать развитию безналичных платежей.
Если поправки будут одобрены нижней палатой парламента, закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
Напомним, ранее Минфин РФ предложил запретить банкам навязывание дополнительных услуг при получении кредитов и займов.ЭкономикаФинансыБанкиОбщество
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