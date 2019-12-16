Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Нововведения предусматривают исчезновение комиссии при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.

Закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, законопроект об отмене банковского роуминга внесло правительство РФ. Нововведения призваны устранить межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг и способствовать развитию безналичных платежей.

