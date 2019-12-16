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Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

17:49, 16.12.2019
Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Нововведения предусматривают исчезновение комиссии при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.

Закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, законопроект об отмене банковского роуминга внесло правительство РФ. Нововведения призваны устранить межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг и способствовать развитию безналичных платежей.

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