Трамп заявил, что США не будет больше вмешиваться в чужие конфликты
Президент США Дональд Трамп заявил, что «эры бесконечных войн» с участием американских военных подойдет к концу. Он заявил, что армия США больше не будет участвовать в военных конфликтах «в далеких странах»
«Мы заканчиваем эру бесконечных войн»,— передает слова Трампа «Коммерсант». Это не работа американских сил «решать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».
Американский лидер добавил, что американские солдаты должны защищать свою страну от иностранных врагов, а не восстанавливать иностранные государства.
Ранее США прекратило взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения.Общество
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