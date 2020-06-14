Трамп заявил, что США не будет больше вмешиваться в чужие конфликты

Президент США Дональд Трамп заявил, что «эры бесконечных войн» с участием американских военных подойдет к концу. Он заявил, что армия США больше не будет участвовать в военных конфликтах «в далеких странах»

«Мы заканчиваем эру бесконечных войн»,— передает слова Трампа «Коммерсант». Это не работа американских сил «решать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».

Американский лидер добавил, что американские солдаты должны защищать свою страну от иностранных врагов, а не восстанавливать иностранные государства.



Ранее США прекратило взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения.