Латынина извинилась за фейковое письмо о нижнекамских врачах

Журналистка Юлия Латынина признала, что зачитанное ею письмо якобы о ситуации с инфекционной больнице Нижнекамска оказалось фейком. Она принесла свои извинения в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я, естественно, реально без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного «фейкодела», — передает слова Латыниной РБК.

Она добавила, что подобной ситуации не возникло бы, если бы на ее запрос своевременно отреагировал бы Минздрав. Вместе с этим она согласилась, что действия «фейкодела», написавшего письмо, попадают под уголовную статью.

«И надеюсь, что правительство Татарстана тоже будет заинтересовано в том, чтобы его найти», — отметила Латынина.

Напомним, что 11 апреля журналистка в эфире программы «Код доступа» на радиостанции «Эхо Москвы» зачитала обращение медиков, пересланное ей главой «Альянса врачей» Анастасией Васильевой. В нем говорилось, что медработники из Нижнекамска рассказывают о нехватке средств защиты и тяжелых условиях труда.

