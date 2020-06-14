В соцсетях обсуждают неизвестного казанца, который размахивал пистолетом из окна авто

Фото: @novosti_116

В соцсетях пользователи обсуждают неизвестного пассажира иномарки, который размахивал пистолетом из окна автомобиля. Фото инцидента опубликовано в соцсети.

По словам очевидцев пассажир автомобиля Kia Ceed размахивал предметом, походим на оружие прямо на глазах у прохожих. Людям осталось только гадать, настоящий пистолет в его руках или это игрушка. Но в любом случае призывают компетентные органы разобраться.

«Наверно игрушка..дешевый понт.. Но органам вот здесь бы надо обратить внимания- глядишь шутить смешнее научились бы», — пишет один из пользователей.



Ранее блогер выложил в Сеть видео, где разъезжал со своим другом по городу в натянутых на лицах балаклавах. Молодые люди хамили полицейским во время проверки документов. У одного из них в этот момент на коленях располагался предмет, похожий на автомат. Верховный суд отправил его под арест на 10 суток.

