Верховный суд Татарстана оставил под арестом казанского блогера, разъезжающего по городу с автоматом

Верховный суд Татарстана оставил в силе решение Советского суда Казани в отношении казанского блогера Дамира Манжукова.

Молодой человек пытался обжаловать административный арест на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции.

Ранее он выложил в Сеть видео, где разъезжал со своим другом по городу в натянутых на лицах балаклавах. Молодые люди хамили полицейским во время проверки документов. У одного из них в этот момент на коленях располагался предмет, похожий на автомат.



На Манжукова составили административный протокол, а после суд арестовал его на 10 суток. «Автомат» отправили на экспертизу.

