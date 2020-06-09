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Верховный суд Татарстана оставил под арестом казанского блогера, разъезжающего по городу с автоматом

22:27, 09.06.2020
Верховный суд Татарстана оставил под арестом казанского блогера, разъезжающего по городу с автоматом
Фото: realnoevremya.ru

Верховный суд Татарстана оставил в силе решение Советского суда Казани в отношении казанского блогера Дамира Манжукова.

Молодой человек пытался обжаловать административный арест на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции.

Ранее он выложил в Сеть видео, где разъезжал со своим другом по городу в натянутых на лицах балаклавах. Молодые люди хамили полицейским во время проверки документов. У одного из них в этот момент на коленях располагался предмет, похожий на автомат.

На Манжукова составили административный протокол, а после суд арестовал его на 10 суток. «Автомат» отправили на экспертизу.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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