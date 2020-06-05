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В Казани арестовали блогера, который разъезжал по городу с автоматом, за неповиновение полицейским

22:10, 05.06.2020
В Казани арестовали блогера, который разъезжал по городу с автоматом, за неповиновение полицейским
Фото: realnoevremya.ru

В Казани арестовали блогера, который хамил правоохранителям и разъезжал по городу с автоматом. Видео распространилось в соцсетях.

На кадрах было показано, как водитель авто и пассажир в натянутых на лицах балаклавах хамят полицейским во время проверки документов. У пассажира в этот момент на коленях расположился предмет, похожий на автомат.

Выяснилось, что один из участников видео — казанский блогер Дамир Манжуков. За неповиновение полицейским на него составили административный протокол, а после суд арестовал его на 10 суток. «Автомат» отправили на экспертизу, пишет «Татар-информ».

ПроисшествияОбщество Татарстан
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