В Казани арестовали блогера, который разъезжал по городу с автоматом, за неповиновение полицейским

В Казани арестовали блогера, который хамил правоохранителям и разъезжал по городу с автоматом. Видео распространилось в соцсетях.

На кадрах было показано, как водитель авто и пассажир в натянутых на лицах балаклавах хамят полицейским во время проверки документов. У пассажира в этот момент на коленях расположился предмет, похожий на автомат.

Выяснилось, что один из участников видео — казанский блогер Дамир Манжуков. За неповиновение полицейским на него составили административный протокол, а после суд арестовал его на 10 суток. «Автомат» отправили на экспертизу, пишет «Татар-информ».