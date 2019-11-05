Кошку-наркокурьера, которую задержали в колонии Татарстана, отправили в приют

Фото: пресс-служба УФСИН по РТ

Сотрудники исправительной колонии №10 УФСИН России по Татарстану передали в приют для бездомных животных «Азиза» кошку, которую использовали для доставки наркотиков в ИК.

После завершения следственных действий полицейские по просьбе сотрудников исправительной колонии вернули им кошку. Позже они передали ее в приют, пишет «Лайф» со ссылкой на ФСИН по РТ.

Ветеринары не выявили у животного серьезных проблем со здоровьем, однако до пристройства в новый дом кошка должна будет пройти вакцинацию и некоторое время находиться в карантине.

Напомним, вечером 23 октября на территории, прилегающей к исправительной колонии №10 в Татарстане, сотрудники учреждения поймали кошку в ошейнике, которая пыталась проникнуть в колонию. Из ошейника кошки было изъято вещество коричневого цвета растительного происхождения, предположительно, гашиш.