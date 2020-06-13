В Казани инспекторы ГИМС начали рейды — видео

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В Казани инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам начали выходить в рейды, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Они проверяют, чтобы граждане соблюдали все правила поведения на воде и, при необходимости, спасают их.

По словам госинспектора по маломерным судам ГУ МЧС по РТ Сергея Бачурина, основное нарушение, которое выявляется при проверке, — это перегруз. Также часто татарстанцы находятся в лодке без спасательных жилетов.

При этом нарушителей, отдыхающих на воде в нетрезвом состоянии, стало гораздо меньше, отмечают инспекторы.

Ранее исполком Набережных Челнов утвердил перечень мест, где запрещено купаться. В частности, для отдыха нельзя использовать дикие пляжи.

