В Казани засняли, как мужчина посадил ребенка за руль

Фото: wikipedia.org Трубин Валера

В Казани очевидцы сняли как мужчина посадил ребенка за руль.

На опубликованных кадрах видно, как водитель «Лады 14" посадил к себе на колени ребенка. Машина проехала в сторону улицы Фатыха Амирхана.

В комментариях пресс-служба прокуратуры Татарстана ответила, что это видео передано в МВД.

В ноябре прошлого года многодетная мать из Набережных Челнов Агина Атынбаева усадила за руль движущегося со скоростью 130 км/ч автомобиля 6-летнего сына и опубликовала видео поездки. После разразившегося скандала и начатого в отношении нее уголовного расследования Алтынбаева уверяла, что ее не смогут привлечь к уголовной ответственности. Женщина отказалась давать показания следователям, заявив, что на видео не ее ребенок, хотя в интервью журналистам гордо признает обратное.

