Росстат назвал число умерших от коронавируса в апреле

В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, такие данные приводит Росстат.

Доля умерших от общего количества заразившихся на тот момент составила 2,4%. Подсчеты основывались на сведениях Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Так, из 2,7 тыс. человек у 1660 заражение коронавирусом является основной причиной смерти.

Всего Росстат разделил на несколько групп всех умерших от коронавируса. В первую попали те, у которых вирус стал основной причиной смерти (1270 человек, из них один в Татарстане).

Во вторую группу попали пациенты, у которых вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность того, что причиной смерти стал COVID-19 (390 человек, при этом в Татарстане — 1).

Третья группа была организована по следующим критериям: COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (435 человек). У четвертой группы людей, в которую вошли 617 человек, COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

При этом самый высокий среди российских регионов показатель смертности зафиксирован в Москве. В Росстате отметили, что данные по летальным исходам могут быть пересмотрены после снятия в стране всех ограничительных мер. Это связано с тем, что жители ряда регионов «не в полной мере обеспечили регистрацию фактов рождения и смерти в системе ЕГР ЗАГС».



В России зафиксировано 520 129 случаев заболевания COVID-19, выздоровел 274 641 человек. Всего от коронавируса в стране умерли 6 829 человек.



Недавно в ВОЗ отметили, что в России статистика смертности по коронавирусу COVID-19 «необычная» и «сложная для понимания».

