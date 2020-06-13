Семья погибшего в аварии с Ефремовым не приняла извинения актера

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, не приняла извинения артиста. От денежной компенсации родственники также откажутся.

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский связался с братом Сергея Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеообращения актера.

Он рассказал, что семья слышала извинения Ефремова, но считает их запоздалыми. «Таким образом извинения семьей де-факто не приняты», — заключил адвокат.

Брат Захарова отметил, что если актер хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем, то это его личная инициатива. Однако о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и о денежной компенсации речи быть не может, пишет ТАСС.

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, которое было опубликовано на youtube-канале «Гражданин поэт». В нем он заявил, что не будет пытаться избежать ответственности за произошедшее. Говоря о материальной помощи семье погибшего, артист сказал: «Это не попытка откупиться, а попытка искупить».

