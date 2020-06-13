Минэкологии Татарстана сообщило о результатах проверки качества воздуха в районе взрыва газа в Казани

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Минэкологии Татарстана провело проверку качества воздуха в районе взрыва газа на улице Химиков. Согласно ее результатам, содержимое углеводородов в пределах нормы.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, пробы отобрали по 14 компонентам: азота оксид, азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, сероводород, бензол, толуол, этилбензол, м-ксилол, о-ксилол, ацетон, изопропилбензол, бутилацетат.

В результате превышений предельно допустимых концентрации вредных веществ не обнаружено.

Утром экологи уже проводили пробы воздуха на улице Химиков. Результаты анализов ПЭЛ показали, что предельно допустимые концентрации в селитебной зоне не превышены. В это же время корреспондент «Реального времени», будучи на расстоянии двух километров от места взрыва, обратил внимание на распространяющийся запах газа.

