Чижов об уходе Сергеева: «За «Салават Юлаев» должны играть не только за зарплату, но и за клуб»

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал уход из клуба защитника Артема Сергеева, права на которого были обменяны в ЦСКА.

Хоккеист заявил уфимцам о желании уехать в НХЛ, но после обмена подписал контракт с армейцами и остался в КХЛ.

«Для нас это не было неожиданностью. В любом случае, первый шаг был от него. Он изъявил желание покинуть наш клуб. Мы, как правило, насильно здесь никого не держим. Человек, надевая майку «Салавата Юлаева», должен играть не только за зарплату, но и за клуб. Как бы это пафосно ни звучало», — заявил Чижов.

Напомним, ранее Сергеев был обменян на двух молодых хоккеистов. В результате обмена, «Салават Юлаев» заполучил из ЦСКА защитника Игоря Мясищева и форварда Александра Черного.