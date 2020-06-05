«Салават Юлаев» выменял двух хоккеистов из ЦСКА

«Салават Юлаев» и московский ЦСКА совершили обмен с участием трех хоккеистов. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В результате сделки состав «Салавата Юлаева» пополнился защитником Игорем Мясищевым и форвардом Александром Черным. В обратном направлении отправился игрок обороны Артем Сергеев, подписавший с армейцами однолетний контракт. Ранее сообщалось, что он уедет в НХЛ.

23-летний Мясищев прошлый сезон провел в ВХЛ, где в 53 матчах набрал 28 (5+23) очков. В плей-офф защитник отметился шестью голевыми передачами в 9 встречах и стал самым полезным игроком первого раунда.

Черный выступает на позиции нападающего. 19-летний форвард последние три сезона провел в молодежной лиге, выступая за «Красную Армию».

Напомним, ранее «Салават Юлаев» сменил главного тренера, поставив вместо Николая Цулыгина его помощника, финского специалиста Томи Ламсу.