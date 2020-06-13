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Россиянам не придется собирать справки для получения пособия и выплат

12:34, 13.06.2020
Россиянам не придется собирать справки для получения пособия и выплат
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В России будут назначать пособия и выплаты без предоставления справок. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, будут получать «в ходе межведомственного информационного взаимодействия».

Татарстан получил из федерального бюджета 8 млрд рублей на поддержку семей с детьми в период пандемии коронавируса. Всего в 2020 году на меры социальной поддержки жителей Татарстана планируется направить более 22,6 млрд рублей.

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