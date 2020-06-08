Татарстан получил из федерального бюджета 8 млрд рублей на поддержку семей из-за COVID-19

Татарстан получил из федерального бюджета 8 млрд рублей на поддержку семей с детьми в период пандемии коронавируса, сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Всего в 2020 году на меры социальной поддержки жителей Татарстана планируется направить более 22,6 млрд рублей, пишет «Татар-информ». При этом семьям с детьми планируется выплатить каждый третий рубль — около 8,9 млрд рублей.

По словам Зариповой, Татарстан занимает третье место в России по самому низкому уровню бедности — 6,9% при общероссийском уровне 12,3%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане почти полмиллиона семей получили «путинские» выплаты на сумму 4,4 млрд рублей.

