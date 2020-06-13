Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в Казани

В Казани прокуратура начала проверку по факту взрыва на Казанском газохранилище. Поручение Илдуса Нафикова исполняет прокуратура Московского района.

Как сообщили в ведомстве, на месте работают прокурор Казани Олег Дроздов и исполняющий обязанности прокурора Московского района Казани Марат Мустафин. Они намерены проверить соблюдение требований безопасности при производстве работ на взрывоопасном объекте.

Если выяснится, что были нарушены правила безопасности, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что взрыв емкости с газом произошел вчера вечером на улице Северо-Западной. В результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали. Как сообщают в МЧС, после взрыва газа начался пожар. Следком возбудил уголовное дело.

