Минздрав и МЧС назвали уточненное количество пострадавших при взрыве в Казани

В пресс-службе Минздрава РТ сообщили, что при взрыве газовой емкости в Казани погиб один человек. Пострадали еще двое.

Эту информацию подтвердил и представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что пострадавших трое. Потом в Минздраве заявили об одном пострадавшем и одном погибшем.

Напомним, сегодня на кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» произошел взрыв одной из емкостей со сжиженным газом. Звук был слышен далеко за пределами промзоны, а начавшемуся пожару присвоили четвертый класс опасности. «Реальное время» выедет трансляцию событий.