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Работники базы «Газпрома» жаловались на старое оборудование

00:59, 13.06.2020
Работники базы «Газпрома» жаловались на старое оборудование

Жители Осиново и «Салават Купере» обсуждают, что в отзывах на базу «Газапрома» работники часто жаловались на старое оборудование.

Местные таксисты якобы по этой причине предпочитали заправляться на АГЗС на трассе М-7, рассказал «Реальному времени» читатель.

Напомним, сегодня на кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» произошел взрыв, при котором погиб как минимум один человек.

Происшествия Татарстан
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