Работники базы «Газпрома» жаловались на старое оборудование
Жители Осиново и «Салават Купере» обсуждают, что в отзывах на базу «Газапрома» работники часто жаловались на старое оборудование.
Местные таксисты якобы по этой причине предпочитали заправляться на АГЗС на трассе М-7, рассказал «Реальному времени» читатель.
Напомним, сегодня на кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» произошел взрыв, при котором погиб как минимум один человек.Происшествия Татарстан
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