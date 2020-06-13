Работники базы «Газпрома» жаловались на старое оборудование

Жители Осиново и «Салават Купере» обсуждают, что в отзывах на базу «Газапрома» работники часто жаловались на старое оборудование.

Местные таксисты якобы по этой причине предпочитали заправляться на АГЗС на трассе М-7, рассказал «Реальному времени» читатель.

Напомним, сегодня на кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» произошел взрыв, при котором погиб как минимум один человек.