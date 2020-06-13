СК возбудил уголовное дело после взрыва газа на станции
Следком Татарстана возбудил уголовное дело после хлопка газа на газозаправочной станции — по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».
В результате пострадали рабочие, точное количество которых уточняется.
В настоящее время на месте находятся следователи и следователи-криминалисты, которые после локализации пожара приступят к осмотру. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
«Реальное время» следит за ходом событий.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым