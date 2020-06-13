СК возбудил уголовное дело после взрыва газа на станции

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Следком Татарстана возбудил уголовное дело после хлопка газа на газозаправочной станции — по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

В результате пострадали рабочие, точное количество которых уточняется.

В настоящее время на месте находятся следователи и следователи-криминалисты, которые после локализации пожара приступят к осмотру. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

«Реальное время» следит за ходом событий.