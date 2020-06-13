Минздрав Татарстана: пострадавших при взрыве газа двое

В Минздраве Татарстана «Реальному времени» сообщили, что в результате взрыва и пожара на газораспределительной станции пострадали два человека, один из них госпитализирован в РКБ. Еще один погиб.

На месте работает бригада республиканского центра медицины катастроф. Ранее сообщалось о трех пострадавших и одном погибшем. Информация по пострадавшим уточняется.

Напомним, вечером 12 июня в Казани произошел взрыв емкости с газом. Начался пожар, которому присвоен 4 класс опасности. Следить за онлайн-трансляцией событий можно здесь.