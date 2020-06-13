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Тушением пожара в Казани занимаются 138 человек

00:35, 13.06.2020
Тушением пожара в Казани занимаются 138 человек

На тушении пожара на казанской базе заняты сжиженного газа заняты 138 человек, сообщили корреспонденту «Реального времени» в главке МЧС по РТ.

К месту происшествия никого не пускают, поскольку ситуация опасна. Есть угроза, что огонь дойдет до других емкостей со сжиженным газом.

Пожару был присвоен четвертый ранг опасности. К его тушению планируется привлечь вертолет Ми-8 и, возможно, пожарный поезд.

Напомним, что в Кировском районе Казани, на объекте ООО «Газпром сжиженный газ» взорвалась одна из емкостей с СПГ. Ее объем составлял 100 кубометров.

Происшествия Татарстан
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