Тушением пожара в Казани занимаются 138 человек

На тушении пожара на казанской базе заняты сжиженного газа заняты 138 человек, сообщили корреспонденту «Реального времени» в главке МЧС по РТ.

К месту происшествия никого не пускают, поскольку ситуация опасна. Есть угроза, что огонь дойдет до других емкостей со сжиженным газом.

Пожару был присвоен четвертый ранг опасности. К его тушению планируется привлечь вертолет Ми-8 и, возможно, пожарный поезд.

Напомним, что в Кировском районе Казани, на объекте ООО «Газпром сжиженный газ» взорвалась одна из емкостей с СПГ. Ее объем составлял 100 кубометров.