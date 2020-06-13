Bloomberg: авария в Норильске подтолкнула Путина ускорить экологическую реформу

В России может быть введена дополнительная ответственность бизнеса за защиту окружающей среды. Президент РФ Владимира Путин намерен завершить экологическую реформу после разлива топлива в Норильске.

Путина разозлила авария на предприятии «Норникеля», пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Проект изменений в закон «Об охране окружающей среды» поступил в Госдуму в 2018 году и прошел только одно чтение. Агентство отмечает, что на этой неделе об инициативе вспомнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В результате разлива топлива в Норильске 29 мая был введен режим ЧС федерального масштаба. Президент России Владимир Путин возмутился, что два дня ЧП скрывали. Глава государства отчитал губернатора Красноярского рая Александра Усса в прямом эфире. Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал ликвидировать последствия за счет компании и оценил траты в 10 млрд рублей.