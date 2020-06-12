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В Зеленодольске пожарные спасли 80-летнюю старушку

17:03, 12.06.2020
В Зеленодольске пожарные спасли 80-летнюю старушку

В Зеленодольске диспетчер пожарно-спасательного отряда вызвала коллег, заметив разбившееся окно на 5 этаже дома и высунувшуюся из него старушку. Прибывшие на место спасатели достали 80-летнюю женщину и передали ее медикам.

Приехав, пожарные развернули и надули «куб жизни». Также спасатели развернули автолестницу, по которой и попали в квартиру, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Педагог музыкальной школы Татьяна Козлова, ставшая очевидцем происшествия, поблагодарила спасателей за оперативность и профессионализм.

Происшествия Татарстан
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