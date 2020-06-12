Депутат Госдумы от Татарстана поделился снимками родной республики в День России

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич опубликовал поздравление с Днем России в своем Instagram. К посту он приложил пейзажные снимки, сделанные в РТ.

«Моя Россия — это бескрайние просторы, неповторимая природа каждого уголка, ставшая родной и любимой Рыбная Слобода и самые искренние, трудолюбивые и дружелюбные люди, способные решить абсолютно любые задачи», — написал он.

Напомним, что Менделевич является членом комитета ГД по охране здоровья. 9 июня он прокомментировал ДТП, в которое попал актер Михаил Ефремов. Депутат предложил ужесточить наказание для пьяных водителей и подчеркнул, что у самого Ефремова «давным-давно необходимо было отбирать права».