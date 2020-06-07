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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов ищет жилье в Казани

23:43, 07.06.2020
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов ищет жилье в Казани
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов планирует перевезти семью в Казань. Об этом игрок рассказал в сторис своего Instagram.

«Сейчас в поиске жилья, как определюсь, сразу заберу своих девочек», — написал игрок.

33-летний футболист заявил, что у него прекрасные отношения со всеми партнерами в клубе «Рубин».

«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым 18 февраля. Через три дня футболист сломал ногу и выбыл на длительный срок. 14 мая «Рубин» продлил контракт с полузащитником.

СпортФутболНедвижимость Татарстан
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