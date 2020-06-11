В Татарстане начали уничтожать борщевик — видео

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В Татарстане жители села начали уничтожать борщевик, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сначала по растению проезжает трактор, а после жители берутся за косы и лопаты и уничтожают опасный сорняк.

Представитель Россельхозцентра в Лаишевском районе Марс Валиев отметил, что с борщевиком лучше бороться до его цветения.

Всего по республике 18 очагов засорения борщевиком Сосновского. Это как минимум тысяча гектаров. В частности, в Лаишевском районе пока обнаружено только 8 гектаров.

Борщевик известен тем, что при соприкосновении с его соком на коже образуются сильные ожоги. Мощный сорняк может негативно влиять на растительную экосистему России.



В прошлом году в Татарстане на борьбу с борщевиком выделили 10 млн рублей, но победитель тендера отказался исполнять обязательства. Из запланированных 350 тысяч га в Татарстане обработали только 100 га.

