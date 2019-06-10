В Татарстане не смогли начать борьбу с борщевиком, победитель тендера отказался выполнять работы

В Татарстане на борьбу с борщевиком выделили 10 млн рублей, но победитель тендера отказался исполнять обязательства, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов. Он заметил, что победитель тендера начал обработку территорий, но потом отказался из-за возникших сложностей. Из запланированных 350 тысяч га в Татарстане обработали только 100 га.

Напомним, ранее Госсовет Татарстана принял обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой инициировать федеральную программу по борьбе с борщевиком.

