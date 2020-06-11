ЦИК Татарстана потратил 77 тыс. рублей на покупку сейф-пакетов для дистанционного голосования

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии РТ Олег Сквордяков сообщил, что на закупку 24 тыс. сейф-пакетов для обеспечения дистанционного проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ понадобилось 77 тыс. рублей.

Сегодня в ходе заседания ЦИК РТ обсуждался вопрос о внесении изменений в смету расходов Центризбиркома республики на подготовку и проведение общероссийского голосования.

«К данному проекту постановления прилагается смета расходов, в которую мы должны внести изменения на сумму 77 тыс. рублей. Это связано с тем, что при голосовании на дому будет голосовать больше избирателей, чем предполагалось, поэтому переносных ящиков не хватит. А они после заполнения не должны вскрываться, поэтому рекомендован способ, когда после голосования на дому из переносного ящика бюллетени перекладываются в сейф-пакеты, а переносной ящик готов к дальнейшему обходу», — передает слова зампредседателя ЦИК корреспондент «Реального времени».

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал, как будет проходить дистанционное голосование. По его словам, следует остерегаться любых контактов, даже когда придут два члена участковой избирательной комиссии и наблюдатели. Бюллетень, выписку, ручку, перчатки, маску для избирателя нужно повесить на дверь квартиры и не заходить туда ни в коем случае.

