Роспотребнадзор РФ советует школьникам сдавать ЕГЭ в масках и перчатках

Роспотребнадзор РФ считает необходимостью обязательное ношение детьми масок и перчаток на экзамене, хоть и рекомендации ведомства для проведения ЕГЭ не предусматривают этого.

Там отметили, что если ребенок плохо переносит средства индивидуальной защиты, их можно будет снять. Однако в ведомстве считают, что ношение перчаток и масок в помещениях все же необходимо.

Отмечается, что обойтись без них можно при низком, приближающемся к нулю или нулевом уровне заболеваемости в регионе. Снизить риск инфицирования в этом случае помогут проветривание и минимальное количество детей в кабинете, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В Рособрнадзоре сообщили даты проведения ЕГЭ по всем предметам. Экзамены начнутся 29 июня и завершатся 23 июля.

Пункты проведения экзамена оснастят средствами индивидуальной защиты. Аудитории продезинфицируют. Выпускников рассадят так, чтобы между ними сохранялась дистанция не менее 1,5 метра.

