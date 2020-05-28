Роспотребнадзор РФ советует школьникам сдавать ЕГЭ в масках и перчатках
Роспотребнадзор РФ считает необходимостью обязательное ношение детьми масок и перчаток на экзамене, хоть и рекомендации ведомства для проведения ЕГЭ не предусматривают этого.
Там отметили, что если ребенок плохо переносит средства индивидуальной защиты, их можно будет снять. Однако в ведомстве считают, что ношение перчаток и масок в помещениях все же необходимо.
Отмечается, что обойтись без них можно при низком, приближающемся к нулю или нулевом уровне заболеваемости в регионе. Снизить риск инфицирования в этом случае помогут проветривание и минимальное количество детей в кабинете, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.
В Рособрнадзоре сообщили даты проведения ЕГЭ по всем предметам. Экзамены начнутся 29 июня и завершатся 23 июля.
Пункты проведения экзамена оснастят средствами индивидуальной защиты. Аудитории продезинфицируют. Выпускников рассадят так, чтобы между ними сохранялась дистанция не менее 1,5 метра.
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