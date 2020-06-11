Во время голосования по поправкам в Конституцию не будут подводиться промежуточные итоги

Центризбирком РФ подведет итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции только после его завершения, никаких промежуточных результатов не будет.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уточнил, что все итоги будут подводиться после 1 июля.

При этом сенатор не сообщил, в какой именно срок определят результаты голосования. По словам Клишаса, ЦИК будет подводить итоги в рамках своих правил и процедур, пишет ТАСС.

Отметим, что в Татарстане не будут организовывать видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

