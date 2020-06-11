Матч «Рубина» против «Локомотива» смогут посетить до 4,5 тысячи фанатов
Стадион «Ак Барс Арена» полностью готов к проведению домашних матчей казанского «Рубина» в рамках чемпионата России по футболу. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.
«У нас все готово, у «Рубина» первый домашний матч 27 июня с «Локомотивом». Большой футбол возвращается в Казань, в Татарстан, на одну из арен чемпионата мира по футболу. Арена полностью готова, никаких проблем нет, газон в отличном состоянии», — сказал Леонов.
При этом министр подчеркнул, что посетить матч против «Локомотива» смогут не более 4,5 тысячи болельщиков. Такие ограничения установлены Роспотребнадзором с целью безопасности.
«Сейчас действуют ограничительные меры, поэтому на матче РПЛ мы сможем принять только 10% от заявленной вместимости стадиона — 4—4,5 тысячи зрителей. «Рубин» готовится в обычном режиме, в Казани на базе», — уточнил Леонов.
Казанцы возобновят сезон 20 июня в Екатеринбурге, где встретятся с местным «Уралом». Далее футболисты «Рубина» сыграют в Казани против «Локомотива» (27 июня), а в начале июля проведут гостевую встречу с «Уфой».
Всего казанцам осталось провести восемь матчей до окончания нынешнего сезона. На момент приостановки РПЛ «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занимал 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав после 22 туров 23 очка.
Напомним, ранее стало известно, что все оставшиеся домашние матчи казанцы проведут на стадионе «Ак Барс Арена».СпортФутбол Татарстан
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