Президент «Урала»: «Новый сезон РПЛ может быть перенесен на неделю»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что новый сезон РПЛ может стартовать позже намеченного на 1 августа срока. По его словам, клубы попросили перенести старт турнира на одну неделю.



— Возможно, сезон РПЛ-2020/21 стартует не 1 августа, а 8—9-го числа. Клубы Премьер-лиги уже попросили сдвинуть его начало. Хотелось бы, чтобы пауза продлилась хотя бы дней десять. Двух недель отдыха футболистам точно хватит. Но что нам остаётся делать? Будем играть, — заявил Иванов.

Ранее стало известно, что РПЛ планирует начать новый сезон с 1 августа, но окончательного решения по датам еще нет.

Напомним, с 19 июня возобновляется прерванный из-за коронавируса чемпионат России по футболу. На данный момент лидерство в РПЛ удерживает «Зенит», который опережает своих ближайших преследователей «Локомотив» и «Краснодар» на 9 очков.