В Татарстане не будет видеонаблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию

В Татарстане не будут организовывать видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Вчера председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в нескольких регионах России организуют видеонаблюдение за голосованием по поправкам к Конституции, в том числе и в Татарстане.

В ЦИК РТ «Коммерсанту» сообщили, что рассматривают возможность организовать видеонаблюдение осенью. 13 сентября должны пройти выборы президента Татарстана, выборы в муниципальные советы, а также дополнительные выборы в Госдуму по Нижнекамскому избирательному округу и в Госсовет по Елабужскому округу.

