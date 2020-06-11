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В Татарстане не будет видеонаблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию

08:07, 11.06.2020 2
В Татарстане не будет видеонаблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане не будут организовывать видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Вчера председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в нескольких регионах России организуют видеонаблюдение за голосованием по поправкам к Конституции, в том числе и в Татарстане.

В ЦИК РТ «Коммерсанту» сообщили, что рассматривают возможность организовать видеонаблюдение осенью. 13 сентября должны пройти выборы президента Татарстана, выборы в муниципальные советы, а также дополнительные выборы в Госдуму по Нижнекамскому избирательному округу и в Госсовет по Елабужскому округу.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:43
    Что если явку участка снимут со стороны ?
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  • Анонимно 09:25
    На ЕГЭ уберите камеры
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