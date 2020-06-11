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Госсовет принял сразу в трех чтениях закон об исполнении бюджета Татарстана за 2019 год

12:02, 11.06.2020
Госсовет принял сразу в трех чтениях закон об исполнении бюджета Татарстана за 2019 год
Фото: Инна Серова

Закон Республики Татарстан «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2019 год» приняли сегодня депутаты Госсовета в первом и третьем чтении.

Как сообщил председатель комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, доходная часть бюджета составила 288,52 млрд рублей, расходная — 271,812 млрд, превышение доходов над расходами — 13,708 млрд. Последняя сумма, по его словам, «перешла во исполнение обязательств текущего проблемного года».

Также на заседании прозвучало, что в 2019 году муниципальные образования вернули в в бюджет республики неизрасходованными свыше 1,76 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что на капитальный ремонт дороги в Мензелинском районе из республиканского бюджет выделено 80 млн рублей.

ЭкономикаФинансыБюджетОбществоВласть Татарстан
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