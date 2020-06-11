В казанском Кремле рассказали, на каких основаниях можно лишить звания заслуженного артиста Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала требования лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста РТ.

«Законодательством, Республики Татарстан в частности, предусмотрено всего лишь два основания, по которым человека можно лишить подобного звания. Согласно закону, это можно сделать в случае, если сведения в поданных им документах не соответствуют действительности. Тогда можно лишить звания. И второй случай — если есть решение суда именно о лишении звания. В данном случае мы ни тот, ни этот вариант не видим», — сказала она.

Вчера в Казани рядом со зданием Минкульта Татарстана неизвестная девушка провела одиночный пикет с требованием к главе Минкульта РТ лишить актера Марата Башарова звания заслуженного артиста республики. Ирада Аюпова объяснила «Реальному времени», что не может лишить какого-либо артиста звания, которое присуждается указом президента республики.

