В Татарстане вновь требуют лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста республики

Сегодня в Казани рядом со зданием Минкульта Татарстана неизвестная девушка провела одиночный пикет с требованием лишить актера Марата Башарова звания заслуженного артиста республики. Фото пикета было опубликовано в сообществе «ВКазани Поймут».

На фото девушка стоит у входа в Минкульт и держит в руках табличку с надписью: «Министр культуры РТ! Требую лишить звания заслуженный артист Республики Татарстан тирана М.Башарова».

В мае еще одна бывшая жена Башарова Елизавета Шевыркова заявила, что он избивал ее на третьем месяце беременности. В тот момент, по ее словам, Башаров был пьян.



Еще раньше, после того, как Башаров публично признался в насилии в семье, в сети появилась петиция с требованием лишить его звания заслуженного артиста РТ и Государственной премии РФ. Она собрала почти 80 тыс. подписей.

Сам Башаров уверен, что его не лишат званий и премии. «Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает», — сказал артист.

