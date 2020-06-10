В Татарстане могут организовать видеонаблюдение за голосованием по поправкам в Конституцию

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в нескольких регионах России организуют видеонаблюдение за голосованием по поправкам к Конституции. Татарстан входит в данный список, пишет ТАСС.



«Обязательно будет видеонаблюдение. Да, не тотальное, не везде, но в целом ряде регионов», — отметила Памфилова.

Сегодня ЦИКу Татарстана передали изготовленный тираж бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Всего отпечатано 2 938 433 бюллетеня, они будут на русском и татарском языках. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.