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В Татарстане могут организовать видеонаблюдение за голосованием по поправкам в Конституцию

14:18, 10.06.2020
В Татарстане могут организовать видеонаблюдение за голосованием по поправкам в Конституцию
Фото: pxhere.com

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в нескольких регионах России организуют видеонаблюдение за голосованием по поправкам к Конституции. Татарстан входит в данный список, пишет ТАСС.

«Обязательно будет видеонаблюдение. Да, не тотальное, не везде, но в целом ряде регионов», — отметила Памфилова.

Сегодня ЦИКу Татарстана передали изготовленный тираж бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Всего отпечатано 2 938 433 бюллетеня, они будут на русском и татарском языках. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.

ОбществоВласть Татарстан
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