Магдеев призвал полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев обратился к председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину по поводу обсуждения поправок в татарстанский закон об ограничениях в отношении точек продажи алкоголя.

В своем письме Магдеев отметил, что поправки, которые предлагаются сейчас, существенно не изменят ситуацию. Он отметил, что в Челнах работает 250 точек продаж алкоголя на первых этажах многоквартирных домов и в пристроях.

Также градоначальник обратил внимание на то, что за год количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 18,7%.

Все подтверждает необходимость ограничения торговли алкоголем в многоэтажках и пристроях к ним вплоть до полного запрета, отметил Магдеев в письме, добавив, что законопроект требует доработок.



Напомним, в Татарстане заведениям с залом менее 50 кв. метров хотят запретить продажу алкоголя. Проект поправок в закон «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарста» внесли депутаты Лутфулла Шафигуллин, Ринат Гайзатуллин и Марат Галеев. Подробнее — в материале «Реального времени».

