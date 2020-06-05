Депутат Госсовета о «наливайках» в жилых домах: «Там пройти невозможно: одна алкашня!»

Новые предложения по поддержке МСП

Меры помощи малому и среднему бизнесу и закрытие «наливаек» — мелких питейных заведений в жилых домах — бурно обсуждали накануне татарстанские законодатели на заседании Комитета Госсовета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству.

В постановлении оговорены и шаги по дополнительной поддержке МСП в связи с пандемией COVID-19.

Депутаты рекомендовали обратиться в правительство России с предложением увеличить годовой объем закупок, который заказчик обязан осуществить у средних и малых предприятий до 30%, начальную (максимальную) цену закупки поднять до 30 млн рублей, а объем закупок отдельных категорий заказчиков у субъектов МСП увеличить до 25% от совокупной годовой стоимости договоров, заключенных по результатам закупок. При этом общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, должна составлять не менее 20% от совокупного годового объема, а предельная начальная (максимальная) цена договоров при проведении закупки только среди субъектов МСП — до 500 млн.

Локальный закупочный модуль помог определить 165 новых ниш для местных поставщиков

Согласно принятому накануне постановлению Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, кабинету министров республики рекомендовано привлечь для работы в закупочном модуле республиканского маркетингового центра на базе федеральной электронной торговой площадки zakazrf.ru предприятия Республики Татарстан. Но не все, а только те, тарифы на услуги которых регулируются государством.



«Нам очень выгодно, чтобы наша продукция замещала ранее завозимую», — подчеркнул Геллер. Фото tatarstan.ru

— Закупочный модуль формирует еще и сведения о том, что, когда, кому и по какой цене продал, — напомнил в своем выступлении на заседании комитета гендиректор республиканского агентства по госзаказу Яков Геллер. — Поставщики заносят в каталог предложения, заказчики всей страны — заказы, и возникает следующая особенность. Если мы знаем, что мы покупаем, из каталога сделок и знаем, что мы производим, из каталога предложений, то вот эта разница и создает знание о том, что мы покупаем, но не производим… Тогда координатор системы — Министерство экономики — анализирует объем этой ниши, потребности этой ниши, возможность организовать бизнес на определенных местах, где есть соответствующая инфраструктура, и формирует каталог инвестиционных ниш. Это тоже ресурс РМЦ (республиканский маркетинговый центр, — прим. ред.)… Мы имели в виду использовать потенциал нашего действующего бизнеса, нашего нового бизнеса, наших самозанятых… Нам очень выгодно, чтобы наша продукция замещала ранее завозимую.

Он привел пример: ранее постельное белье предприятия Татарстана закупало в Ивановской области, теперь его «с удовольствием делает фабрика в Чистополе». Всего, сообщил он, за год удалось таким образом открыть для татарстанского малого и среднего бизнеса 165 ниш. Однако их неохотно занимают коммерческие организации, которые привыкли считать выгоду. Геллер предлагает их привлечь, раздав администрациям районов «план» по размещению заказов:

— Административные меры пока не очень работают, пока с глав районов за эти меры не спрашивают… Я предлагаю вам обдумать возможность загнать в качестве заказчиков в этот закупочный модуль как можно больше предприятий, чтобы увеличить спрос. Тогда будет увеличиваться и предложение — чистый Карл Маркс, спрос рождает предложение. Выиграл кто-то поставки на горячее питание — и он уже свободен в приобретении продукции для этого, он может картошку покупать где-то, я не знаю... Почему мы не можем дать поставлять ее нашему фермеру? Такой механизм можно создать!.. Не обязательно закупать ее у нас, достаточно вписать условие покупать ее на конкурентной основе.

Геллер предлагает раздать администрациям районов «план» по размещению заказов. Фото Максима Платонова

Геллер отметил, что это важно еще и с точки зрения цены, которая влияет на установление тарифов:

— Вы представить не можете, по какой цене покупают канаты для лифтов, а потом это относится на тарифы для населения!

В разлив — с 50 «квадратов»

Бурные споры между участниками заседания вызвал представленный зампредседателя комитета Ринатом Гайзатуллиным проект республиканского закона «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Татарстан».

Законодатели предлагают запретить продажу алкогольной продукции в разлив в предприятиях общественного питания с общей площадью зала обслуживания площадью менее 50 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Одновременно предлагается ввести переходные положения: предпринимателям, имеющим лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, разрешат осуществлять такую деятельность до окончания срока действия лицензии.

«Это имитация меры»

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить защиту интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах, и будут способствовать снижению потребления алкогольной продукции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Но после вопроса, заданного депутатом Борисом Мугерманом, выяснилось, что если закон примут, то из существующих на сегодня на территории Татарстана 111 таких рюмочных закроют только 26. Площадь остальных превышает пресловутые 50 «квадратов».

Мугерман напомнил, что жители многоэтажек, где имеются «наливайки», просят закрыть их все без исключения. Фото chelny-biz.ru

— Это имитация меры! — возмутился Мугерман и напомнил, что жители многоэтажек, где имеются «наливайки», просят закрыть их все без исключения, потому что пьяные во дворах и «туалеты» в подъездах характерны для таких домов независимо от площади помещений, занимаемых «наливайками». — Там пройти невозможно: одна алкашня!

Идею полного запрета активно поддержали депутаты Олег Коробченко и Муслима Латыпова. Однако выяснилось, что такого права республиканским законодателям никто не дает. А депутат Марат Галеев напомнил про пандемию: дескать, нельзя в условиях, когда бизнес и так сильно страдает, добивать его окончательно. В итоге законопроект одобрили в предложенном виде.

Отозвать и одобрить

«Прицепом» к предыдущему вопросу участники заседания комитета обсудили судьбу внесенного ранее Татарстаном в Госдуму Российской Федерации законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Его решили отозвать, поскольку разрабатывался этот документ как раз для того, чтобы ограничить деятельность «наливаек» в жилых домах.

Зампредседателя комитета Ринат Гайзатуллин напомнил, что в Татарстане в 2015 году был принят местный закон о «наливайках», в результате чего их количество, а, соответственно, и количество жалоб на них со стороны граждан резко сократились.

Одновременно упало количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (на 24,6%: с 114 тыс. правонарушений в 2014 г. до 86 тыс. в 2016 г.) и на 51% снизилось количество алкогольных отравлений (с 1587 в 2014 г. до 776 в 2016 г.), при этом количество отравлений с летальным исходом снизилось на 25%.

— Снижение алкогольных отравлений произошло в основном за счет уменьшения количества отравлений суррогатами алкоголя (на 76% с 400 отравлений суррогатами в 2014 г. до 96 в 2016 г.), — сообщил он.

Ринат Гайзатуллин напомнил, что в Татарстане в 2015 году был принят местный закон о «наливайках», в результате чего их количество, а, соответственно, и количество жалоб на них со стороны граждан резко сократились. Фото gossov.tatarstan.ru

Заодно Комитет одобрил поправку в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 21 Федерального закона «О рекламе» в части организации специализированных ярмарок винодельческой продукции, произведенной в государствах — членах Евразийского экономического союза. Суть поправки в том, что она разрешает розничную продажу и потребление винодельческой продукции, произведенной в государствах-членах Евразийского экономического союза из выращенного на территории государств — членов Союза винограда, на специализированных ярмарках, а также разрешает рекламировать эту продукцию на таких ярмарках.



Инна Серова