В Татарстане «наливайкам» в жилых домах хотят запретить продажу алкоголя

В Татарстане заведениям с залом менее 50 кв. метров хотят запретить продажу алкоголя. Проект поправок в закон «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан…» внесли депутаты Лутфулла Шафигуллин, Ринат Гайзатуллин и Марат Галеев.

Согласно документу, на который обратил внимание «Коммерсантъ.Казань», в республике предлагается ограничить продажу спиртных напитков в точках общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Такие заведения смогут продавать алкоголь только в том случае, если площадь зала обслуживания составляет не менее 50 кв. м.

Границы «прилегающих» к многоквартирным домам территорий будут определять муниципальные власти.

В действующем законе уже есть запрет на продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах площадью менее 50 кв. м. Но речь идет об общей площади заведения, а не зала обслуживания. Запрет действует в городских поселениях и не распространяется на продажу пива, сидра, пуаре и медовухи.

Гайзатуллин объяснил: депутаты получили более 8 тыс. жалоб граждан на работу «наливаек», поэтому разработаны эти поправки. «Народ очень переживал», — сказал он.

В Башкирии уже одобрили запрет на «наливайки» в жилых домах.

