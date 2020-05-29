В Казани открыли уникальную торговую площадку без наценок

В Казани сегодня открыли уникальную торговую площадку «Наш фермер». Здесь нет торговых наценок, как в торговых сетях, цену устанавливает сам фермер.

Концепция площадки заключается в том, что она рассчитана и на розничного покупателя, и будет работать в формате В2В (бизнес для бизнеса, — прим. ред.) В будущем ее планируется включить в маршрут официальных и туристических делегаций и сделать стартовой для экспорта.

Инвесторы, представители ретейла и гостинично-ресторанного бизнеса смогут здесь ознакомиться с ассортиментом продукции халяль, продегустировать ее и получить всю необходимую информацию, а также заключить договоры на поставку.

Сейчас на площадке представлена продукция СХПК «Каусар». Производитель продает на площадке охлажденное мясо утки, наборы для запекания, паштеты, колбасы, утиные пельмени, бэлеш и другие полуфабрикаты. Также планируют представить свою продукцию и другие татарстанские производители халяль- продукции.

Рынок расположился по адресу: улица Марджани, 16, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В апреле в Татарстане развернули продажу семян и саженцев. Продажа идет на рынках, а также в торговых сетях «Пятерочка» и Fix Price.

