Футболисты «Нефтехимика» сдали тесты на коронавирус

Футболисты и тренерский штаб «Нефтехимика» сдали анализы на коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Результаты станут известны позднее. Ожидается, что сразу после получения итогов команда приступит к тренировочному процессу у себя на базе.

Напомним, ранее «Нефтехимик» объявил о расставании с пятью футболистами. Также команду может покинуть лидер нижнекамских атак Мераби Уридия. Форвардом интересуется клуб из РПЛ «Тамбов».