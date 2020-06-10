Все, что нужно знать о госуслуге «Сиделка» в Татарстане

В понедельник стало известно, что в Татарстане возобновят работу социальные сиделки. Реализация пилотного для Татарстана проекта была приостановлена на время пандемии COVID-19. «Реальное время» узнало, что это за услуга, а также кто и как может ею воспользоваться.

1. Когда появилась услуга

Услуга «Сиделка» появилась еще в 2019 году на пилотных площадках в Арском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском районах и Набережных Челнах. Реализация началась в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». С 2020 года пилотный проект реализуется в Альметьевском, Елабужском, Зеленодольском, Нижнекамском районах, а также в Казани и Набережных Челнах.

2. Какие услуги предоставляются

В списке услуг, которые предоставляются сиделками, входят 11 видов работ (с сопутствующими подпунктами). Среди них — покупка и доставка за счет средств получателя продуктов питания, товаров первой необходимости, средств ухода, средств санитарии и гигиены (8 раз в месяц), лекарств и медицинских изделий (3 раза в месяц). Сиделки также готовят пищу в соответствии с назначенным лечебным питанием раз в два дня, ежедневно подогревают готовую пищу, занимаются кормлением, следят за соблюдением питьевого режима, помогают оказывать ежедневные процедуры личной гигиены, проводят частичный туалет тела, раз в 10 дней стригут ногти. Купание осуществляется раз в неделю, так же часто меняется нательное и постельное белье. Ежедневно сиделки помогают подниматься, поворачиваться и перемещаться, пользоваться очками и слуховыми аппаратами. Стирка нательного и постельного белья осуществляется не реже раза в неделю. Мытье пола в жилом помещении проводится не реже раза в неделю, вынос мусора — раз в два дня. Наконец, ежедневно сиделки следят за отклонениями в состоянии здоровья.

3. Кому предоставляется

Услугу предоставляют по результатам оценки зависимости от посторонней помощи людям, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и инвалидам, которые не имеют медицинских противопоказаний. Среди противопоказаний, при которых услуга «Сиделка» не предоставляется, — тяжелые психические расстройства, тяжелая форма эпилепсии, карантинные инфекционные заболевания, хронический алкоголизм, венерические и хронические кожные заболеваний, активные формы туберкулеза, гангрена конечностей, а также заболевания, вызванные ВИЧ.

4. Сколько стоит

Услуга предоставляется или бесплатно, или за частичную плату. Это зависит от размера среднедушевого дохода пожилого человека или инвалида. Бесплатно услугу предоставят, если среднедушевой доход равен или ниже двукратного размера прожиточного минимума для пенсионеров, установленного на второй квартал предыдущего года. Во втором квартале 2019 года этот показатель был равен 7742 рублям, то есть на бесплатную сиделку могут претендовать пенсионеры с доходом ниже 15484 рублей. Остальные платят определенный процент от тарифа — от 10% до 75%. Тариф устанавливается Госкомитетом по тарифам, но на сайте комплексного тарифа на услуги сиделки обнаружить не удалось. В начале года мы писали, что, согласно данным госконтрактов, обычно сиделки получают около 150 рублей в час.

5. Как получить услугу

Для получения услуги сам заявитель или его законный представитель должен обратиться в центр социального обслуживания населения, представить необходимые документы и их копии. Решение принимает управление или отдел социальной защиты по месту жительства. В течение трех рабочих дней со дня приема заявление должно быть организовано обследование условий жизнедеятельности человека с привлечением комплексного центра социального обслуживания населения.

Максим Матвеев