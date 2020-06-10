Основатель «Автосети.РФ» показал, как «разбомбили» автосалон в Нижнекамске

Фото: скриншот

Основатель сети по продаже автомобилей с пробегом «Автосеть.РФ» Руслан Абдулнасыров опубликовал видео о ремонте в одном из салонов в Нижнекамске.



«Разбомбили «Автосеть.РФ» в Нижнекамске. Буквально неделю назад там снимали влог. Будни автобизнеса как есть», — написал он в Instagram.

В прошлом году журнал Forbes опубликовал историю казанского бизнесмена Руслана Абдулнасырова, который создал одну из первых в России франчайзинговых сетей по продаже автомобилей с пробегом.