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Основатель «Автосети.РФ» показал, как «разбомбили» автосалон в Нижнекамске

13:18, 10.06.2020
Основатель «Автосети.РФ» показал, как «разбомбили» автосалон в Нижнекамске
Фото: скриншот

Основатель сети по продаже автомобилей с пробегом «Автосеть.РФ» Руслан Абдулнасыров опубликовал видео о ремонте в одном из салонов в Нижнекамске.

«Разбомбили «Автосеть.РФ» в Нижнекамске. Буквально неделю назад там снимали влог. Будни автобизнеса как есть», — написал он в Instagram.

В прошлом году журнал Forbes опубликовал историю казанского бизнесмена Руслана Абдулнасырова, который создал одну из первых в России франчайзинговых сетей по продаже автомобилей с пробегом.

Бизнес Татарстан
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