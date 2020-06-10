В Татарстане до 2021 года отменили отдых чиновников в санаториях

В Татарстане для чиновников до конца года отменили отдых в санаториях. Соответствующее постановление правительства Татарстана подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Приостановить до 1 января 2021 года действие постановления Кабинета министров Республики Татарстан от 16.04.2004 №184 «Об утверждении порядка обеспечения Республики Татарстан санаторно-курортным лечением», — говорится в документе.

Согласно постановлению, оно вступает в силу со дня его опубликования, 9 июня.

В Татарстане санатории получили разрешение на работу с 8 июня. Однако большая их часть не смогла открыться в срок.

