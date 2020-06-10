Меркулов: «Для роста мне нужен был переход в «Рубин»

Новобранец «Рубина» защитник Михаил Меркулов прокомментировал свой переход из екатеринбургского «Урала». По его словам, смена команды нужна была ему для дальнейшего роста в профессиональном плане.

«В «Урале» была стабильность, но я понял, что для роста мне нужен переход, нужна смена обстановки. Нужно выйти из своей зоны комфорта, посмотреть, чего я стою, в другой команде, в другом коллективе. Для меня основное — это когда заинтересован главный тренер. Мне хотелось бы работать с человеком, который хочет со мной работать», — сказал Меркулов в интервью «Рубин ТВ».

Напомним, накануне «Рубин» объявил о подписании двухлетнего контракта с Меркуловым. Последним клубом защитника был «Урал» из Екатеринбурга, за который он провел свыше 90 матчей в РПЛ.

Футболист достался казанскому клубу бесплатно. 31 мая у него закончился контракт с «Уралом», и Меркулов находился в статусе свободного агента.