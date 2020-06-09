Экс-защитник «Урала» Меркулов подписал контракт с «Рубином»
Бывший защитник «Урала» Михаил Меркулов подписал контракт с «Рубином», сообщает официальный сайт казанского клуба.
Соглашение игрока с казанцами рассчитано на два года.
Меркулов является воспитанником камышинского и волгоградского футбола. Последним клубом защитника был «Урал» из Екатеринбурга, за который он провел свыше 90 матчей в РПЛ.
Футболист достался казанскому клубу бесплатно. 31 мая у него закончился контракт с «Уралом», и Меркулов находился в статусе свободного агента.СпортФутбол Татарстан
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